Wesley Safadão é o convidado do ensaio do Harmonia do Samba

O forrozeiro Wesley Safadão será o convidado da próxima edição da Melhor Segunda-feira do Mundo, no dia 26 de janeiro, no Wet'n Wild - na segunda, 19, não haverá o evento. O cantor vai relembrar sucessos da carreira ao lado do Harmonia do Samba, que comanda a festa. O show de abertura ficará a cargo do sertanejo Danniel Vieira. Os portões estão programado para abrir às 20h.

Com vendas na Ticket Mix, Pida, Line Bilheteria e Balcão de Ingressos, os ingressos, neste primeiro lote, estão por R$ 42,00 e R$ 84,00, meia e inteira pista, respectivamente e, os de Camarote custam R$ 73,00 e R$ 146,00, meia e inteira, respectivamente.

