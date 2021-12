Wesley Safadão é confirmado no Festival de Verão 2016

O Festival de Verão 2016 acaba de anunciar a presença do fenômeno Wesley Safadão, que se juntará a Ivete Sangalo, Luan Santana, Saulo e Matheus & Kauan, para comandar a festa no domingo, 11 de dezembro. No sábado (10), já estão confirmados os shows de Baiana System, Natiruts, Planet Hemp, O Rappa e Nando Reis.

Safadão promete uma apresentação exclusiva no dia do Festival. Ele garante mesclar sucessos antigas da sua carreira, com canções mais atuais como: “Meu Coração Deu PT” e “Solteiro De novo”.

Com um novo formato, o Festival de Verão 2016 será realizado pela primeira vez na Arena Fonte Nova e será divido em três espaços: pista, camarote front stage e camarote open bar.Os portões estão programados para abrir às 14h.

