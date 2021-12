Wander Wildner faz show no Dubliners

O cantor Wander Wildner se apresenta sábado, 22, a partir das 22 horas, no Dubliners Irish Pub (Rio Vermelho), em comemoração ao aniversário de 20 anos da Bigbross Produtora. A festa contará ainda com a presença de Vandex, que vai se apresentar como banda de apoio de Wildner e também fará um show solo, além dos DJs Bruno Aziz e Bigbross.

O ingresso custa R$ 15, com nome na lista até a lotação da casa (e-mail para bbrecords@gmail.com) e R$ 20 na portaria (somente em espécie). Ex-integrante do lendário grupo gaúcho Replicantes, Wildner estreou carreira solo em 1996 e é o fundador do punk brega, estilo que mistura Jovem Guarda e punk rock.

