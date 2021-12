Wanda Chase fala sobre tradições do São João com Del Feliz e Sálua Chequer

A jornalista Wanda Chase recebe nesta terça-feira, 18, o forrozeiro Del Feliz e a pesquisadora Sálua Chequer, para mais uma edição da Roda de Conversas. O encontro acontece, às 19h, no Restaurante Solar Graça, no Palacete das Artes. O evento irá abordar histórias, costumes e tradições dos festejos juninos.

A 'Roda de Conversa com Wanda Chase' é uma iniciativa quinzenal e tem como objetivo promover encontros por outros espaços e locais de salvador, com edições temáticas, promovendo um ambiente com trocas de reflexões e perspectivas que motivem as pessoas.

O público também poderá conferir o cardápio da Chef Andréa Nascimento. O couvert custa R$ 15.

adblock ativo