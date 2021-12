Vozes femininas celebram o Dia das Mulheres no Pelourinho

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, neste sábado, 8, a programação cultural no Pelourinho traz três shows gratuitos em homenagem a todas as mulheres, principalmente aquelas que gostam de dançar e se divertir.

A festa começa às 20h30, simultaneamente, em dois lugares, com Carla Lis levando seu samba moderno para o Largo Pedro Archanjo - seguido de baile especial com a Orquestra Paulo Primo - e Gal do Beco cantando suas músicas autorais e os grandes sucessos do samba no Largo Quincas Berro D'Água.

Já às 21 horas, a cantora Cláudia Cunha apresenta o seu projeto Show Solar, com as convidadas Márcia Castro, Marcela Bellas e Taís Nader, no Largo Tereza Batista. O evento é realizado pelo Centro de Culturas Populares e Identitárias (CCPI), órgão da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia.

Repertório

Vocalista da Banda Didá, Carla Lis apresenta show solo, com sua voz marcante resgatando sambas inesquecíveis e cantando suas músicas autorais no estilo da MPB.

Com duas décadas de carreira, Carla domina o microfone e mostra o seu talento único, com influências de Elis Regina, Caetano Veloso, Gilberto Gil e Maria Bethânia. E não é só a MPB que envolve o seu show, a cantora também é influenciada pelo samba-reggae.

Considerada a Dama do Samba da Bahia e legítima representante feminina do samba de raiz, Gal do Beco ficou conhecida com o projeto Beco do Gal, que foi realizado durante anos na Avenida Vasco da Gama.

Seu repertório inclui autorais e músicas que se tornaram sucesso na voz de Arlindo Cruz, Jorge Aragão e Alcione. A atração encerra-se ao som da banda Bira e Negros de Fé.

Show Solar

Estreando sua carreira com o CD Responde a Roda em 2009, Cláudia Cunha centra sua música na MPB acústica, com sambas e cirandas. A artista estreia a primeira edição de 2014 do seu projeto Show Solar, evento tributo a Gal Costa, abordando a fase tropicalista e as músicas que se tornaram sucesso na voz desta artista.

O show terá participação das cantoras Márcia Castro, Marcela Bellas e Taís Nader e do ator Jackson Costa. A festa abordará o universo feminino e as suas particularidades. O ator Jackson Costa recitará poemas, de escritoras como Cecília Meireles e Elisa Lucinda, entre outras.

Cláudia diz que está preparando uma homenagem especial. "Além da alegria de comemorar o nosso dia e trazer convidadas maravilhosas, meu intuito de realizar esse show foi trazer a Tropicália e os anos 70. Mostrar o trabalho maravilhoso de Gal Costa".

"A festa não trata apenas disso", prossegue ela, "mas da violência contra a mulher que acontece em suas residências, nas ruas, a liberdade do corpo feminino, que ainda é alvo de preconceitos. Sejam mães, artistas, profissionais, todas precisamos do nosso espaço", afirma.

