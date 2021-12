Vozes da África e Vozes do Sertão fazem apresentação no TCA

Os espetáculos Vozes da África e Vozes do Sertão vão se reunir em um só show na quinta, 4, e sexta, 5, às 21h, no Teatro Castro Alves. As apresentações homenageiam o Canto Coral Africano e o Rei do Baião, Luiz Gonzaga, que completaria 100 anos em 2012. Serão 70 vozes de adultos, adolescentes e crianças acompanhadas por quatro percussionistas, piano, baixo elétrico e acordeom sob a direção dos maestros Cícero Alves e Carlos Veiga Filho.

A primeira parte do espetáculo, o Vozes da África será entoado em vários dialetos com canções que representam a religiosidade, costumes e luta do povo africano, principalmente a África do Sul, Zâmbia, Nigéria e Quênia. Na segunda parte, Luiz Gonzaga e seus seguidores serão entoados em canções como Asa Branca, Xote das Meninas e Pedras Que Cantam, todas em arranjos inéditos para o canto coral. Participação especial do ator Diogo Lopes Filho.

adblock ativo