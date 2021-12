Voz e violão: Marcelo Camelo se apresenta no Bahia Café

De ressaca da formação de banda eletrificada, depois da intensa turnê com os Los Hermanos em 2012, Marcelo Camelo resolveu sentar no banquinho e tocar só com o violão. O resultado desse processo é o seu terceiro projeto solo, o DVD Mormaço e o CD Ao Vivo no Theatro São Pedro.

É esse trabalho que o cantor e compositor apresenta neste sábado, às 22 horas, no Bahia Café Hall. O show marca a estreia da turnê nacional do projeto. A noite também conta com as apresentações das bandas BaianaSystem e Maglore.

Nesse projeto voz e violão, Camelo parece disposto a acentuar uma marca da sua carreira desde o início com os Los Hermanos: a interação com o público. Tanto que, para o show, o repertório não será bem definido nem seguirá um roteiro.

"Sozinho fica mais fácil não só receber qualquer pedido, mas também entender e interagir um pouco mais com o som do ambiente, com o que está acontecendo no lugar", afirma o cantor, sobre a possibilidade de aceitar os pedidos feitos pela plateia.

A vontade de se apresentar em voz e violão surgiu à medida em que Camelo percebeu que seus fãs gostavam do formato. Além disso, era um jeito de tocar que lhe permitia fugir do formato de banda de rock.

"Percebi que o público estava gostando do formato intimista, estava respondendo bem ao show. Mas a escolha de sair um pouco da estrutura mais eletrificada de banda de rock foi porque fiz uma turnê muito intensa com os Los Hermanos. Quando terminei, quis fazer alguma coisa diferente daquilo", afirma.

CD e DVD

Mormaço e Ao Vivo no Theatro São Pedro são o registro do mesmo show em Porto Alegre. A diferença é que, no DVD, além do show, há o filme Dama da Noite. Com direção de Jack Coleman, ele traz imagens de apresentações do artista durante a turnê do seu disco Toque Dela.

É possível perceber a relação entre o artista e o público intensificada. São muitos os momentos do DVD em que Camelo deixa de cantar e vira espectador do seu público. E ele admite: "Gosto muito do som da plateia cantando".

Outra característica deste trabalho é o destaque para sua voz. Nos seus dois primeiros trabalhos solo, ele foi acompanhamento pela banda Hurtmold e o canto dividia a atenção com os arranjos e os solos do grupo. Agora isso não acontece.

Marcelo Camelo vive um momento de preparação para um próximo disco. Seu objetivo é se afastar dos shows por um tempo para poder se dedicar à composição de novas canções. Ainda não há nada pronto nem prazos estipulados.

adblock ativo