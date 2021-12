"Vou no caminho inverso da manufatura", diz Roberta Sá

Em outubro de 2015, a cantora Roberta Sá lançou o seu quinto álbum de estúdio, Delírio. Ela já demonstrava, naquela época, a ansiedade de cair na estrada com o show do novo trabalho. Nas suas palavras, de viver "um delírio coletivo" com o público.

Quase um ano se passou e Roberta já tem muitas histórias para contar sobre o espetáculo. Não só no Brasil, mas também fora do país. Afinal, o passaporte da cantora foi bastante carimbado nos últimos meses. Rodou Portugal, Inglaterra, Uruguai, França, entre outros lugares.

"Foi muito bom ir para a Europa e ter sido tão bem recebida. Me deu muita consciência e satisfação por estar construindo um repertório, com músicas inéditas, que agora já faz parte de uma história bem sedimentada. Em Paris a gente voltou cinco vezes no bis", diz Roberta.

A apresentação será realizada em Salvador nesta sexta-feira, 5, às 21 horas, no Teatro Castro Alves. No roteiro, a maior parte das canções de Delírio e outras que ganharam a interpretação de Roberta em obras anteriores, como Samba de Um Minuto (Rodrigo Maranhão) e Cicatrizes (Miltinho e Paulo César Pinheiro).

Ela será acompanhada pelo seu dream team, formado por Alberto Continentino (baixo), Marcos Suzano e Armando Marçal (percussão), Luis Barcelos (bandolim e cavaquinho) e Rodrigo Campello (violões). Este também é o responsável pela direção musical do show.

"As canções sendo relidas por eles têm me dado muito gosto. Faz uma diferença. Não sei se o público percebe, mas é como se eu estivesse me reapaixonado por elas", afirma.

Os vários sambas

Desde a sua estreia no mercado fonográfico, em 2005, com o disco Braseiro, Roberta privilegia no repertório os sambas. Sim, no plural. Os trabalhos da intérprete não se restringem ao samba carioca. Nascida em Natal, porém, radicada no Rio, ela defende essa diversidade no estilo, o que, aliás, é uma das suas forças motrizes.

Portanto, o vínculo da cantora se revela nas diferentes manifestações do universo sonoro do samba. "Coco, samba reggae, samba de roda", vai listando. A raiz dessa referência é encontrada na infância: o avô de Roberta era fã de Paulinho da Viola. "Ele me mostrava e falava muito", conta.

Depois, no Rio, por iniciativa própria, ela se interessou pela bossa nova. "Só escutava João Gilberto, Tom Jobim. E também encontrei outros compositores desse território maravilhoso".

No álbum recente, Roberta coloca em prática, mais uma vez, essa conexão primordial. Passeia, por exemplo, pelo samba reggae e o samba de roda, em Meu Novo Ilê, de Moreno Veloso e Quito Ribeiro, e pelo samba groove, em Delírio, do baterista e cantor da banda Tono, Rafael Rocha. Ambas vão ser apresentadas no show.

Além delas, Roberta interpreta o samba à la Chico Buarque, Se For Pra Mentir, parceria de Arnaldo Antunes e Cézar Mendes, e Amanhã é Sábado, de Martinho da Vila, uma atualização de Disritmia.

"Falei que queria uma música que falasse da mulher contemporânea, de como a mulher de Disritmia chega em casa. Martinho, todo bonitinho, nervoso, perguntou: 'será que você vai gostar?'. E me deu esse presente. Quando fui gravar, chamei ele para fazer comigo".

Essa temática da canção de Martinho da Vila é ampliada no olhar de Roberta e atravessa outras faixas do disco e, em consequência, do espetáculo. "Queria fazer um disco que falasse de amor, de como a mulher atual ama. Dentro do meu universo, estava sentindo um pouco de falta disso. Ao mesmo tempo, queria cantar as músicas que estivesse com vontade, sem ter um conceito tão amarrado. Cantar no sentido primordial. É uma busca dessa voz feminina", revela a artista.

Pé na Bahia

A presença de músicas de compositores baianos é constante no repertório de Roberta. Todos os seus discos têm, pelo menos, uma. Já foi de Caymmi (A Vizinha do Lado), em Braseiro, a Caetano (Deixa Sangrar), no Segunda Pele. Isso quando não é o trabalho completo, como em Quando o Canto é Reza. Nessa obra, gravou somente Roque Ferreira. Ao falar da Bahia, inclusive, ela é só elogios. "Vocês são demais. Matam o nosso coração", declara.

Em Delírio, Cézar Mendes, baiano do Recôncavo, assina, além da já citada Se For Pra Mentir, duas canções: Um Só Lugar (com Tom Veloso) e Não Posso Esconder o Que o Amor Me Faz (com Capinam). "Quero trabalhar com ele para sempre. Sou muito apaixonada".

Roberta faz questão de assegurar que a sua prioridade de vida é a valorização da música brasileira. "Quando comecei a cantar já sabia disso, mas ultimamente tem uma importância ainda maior. Busco me expandir, trazer novidades, sem nunca esquecer que a gente já tem um grande valor no Brasil. É fundamental", reconhece.

Com o canto renovado no último álbum - ainda mais singular, espontâneo e cheio de eflúvio -, a artista reitera o seu desejo de mergulhar profundamente na liberdade criativa, fugindo dos modelos óbvios de interpretação. "Estou cada vez mais interessada em desamarrar. Vou no caminho inverso da manufatura. Posso até ter tentado vestir, mas é uma roupa que não cabe em mim".

Enquanto leva o seu Delírio aos quatro cantos do Brasil, Roberta acerta os detalhes finais para o lançamento do DVD desse show, que está previsto para chegar às lojas em setembro. O registro audiovisual foi realizado no Circo Voador, em maio de 2016, e tem as participações de Martinho da Vila e Moreno Veloso.

"Estava ouvindo agora para aprovar. O meu primeiro DVD foi muito bacana, mas não sou mais aquela pessoa. Me preocupo com os momentos. Então é lindo aquilo. Por mim gravava todos os shows!", completa.

