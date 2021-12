Vocalistas da Pet Shop são roubados no Rio de Janeiro

Os vocalistas da banda Pet Shop Boys Chris Lowe e Neil Tennant foram assaltados no Rio de Janeiro. O crime teria sido praticado por um grupo de travestis armados com facas, de acordo com o UOL. Eles roubaram celulares e dinheiro.

No momento do crime, eles dispensaram os seguranças contratados pelo Rock In Rio. Os artistas queriam andar na orla.

Os músicos não prestaram queixa na delegacia.

