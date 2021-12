Vocalista do Sorriso Maroto sofre derrame e grupo cancela shows

O vocalista da banda Sorriso Maroto, Bruno Cardoso, vai passar por um procedimento nesta sexta-feira, 9, para tratar um problema de derrame pleural - água no pulmão -, diagnosticado recentemente devido às fortes dores que o artista sentia nas costas.

O anúncio foi feito na quinta-feira, 8, através do Instagram do Sorriso Maroto. A banda anunciou também que será preciso adiar os shows marcados até o final do mês de agosto e início de setembro.

Segundo a publicação, o cantor já vinha sofrendo com dores musculares há um mês e mesmo assim continuava se apresentando. Ao buscar um diagnóstico, foi detectada essa alteração no pulmão. Para tranquilizar os fãs, a banda afirma que o procedimento é simples e não tem relação com a miocardite, tratada recentemente e praticamente curada por Bruno. Os shows precisarão ser adiados devido ao tempo de repouso recomendado, que será de aproximadamente um mês.

A volta do artista aos palcos está prevista para a primeira quinzena do mês de setembro.

“De acordo com o meu médico pneumologista, Dr. Rafael Pottes, será um procedimento simples, mas necessário. O tempo de recuperação é rápido e eu estou muito feliz em poder resolver essas dores que tanto me incomodam, ainda mais com as recentes notícias de evolução na melhora do coração. Em breve estou de volta aos palcos, melhor que antes”, explicou Bruno na publicação em rede social.

