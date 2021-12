Vocalista do Detonautas faz show no Rio Vermelho

O vocalista do grupo Detonautas, Tico Santa Cruz, apresentará versões de clássicos do rock nacional e internacional, no dia 20 de setembro, no Zen Dining & Music, no Rio Vermelho.

O roteiro do show contará com canções de Zé Ramalho, Mutantes, Raul Seixas e Barão Vermelho, além de Pearl Jam, The Doors, Hendrix e The Cult.

Tico vem acompanhado de uma banda formada por outros dois integrantes do Detonautas: o guitarrista Renato Rocha e o baterista Fábio Brasil. Completa a banda o guitarrista Claudio Paradise, líder do grupo Gametas, um dos principais expoentes do rock independente carioca.

adblock ativo