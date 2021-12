Vivendo na Suiça há 20 anos, Tina Turner ganhará cidadania

A cantora americana Tina Turner se converterá em cidadã suíça depois de obter a cidadania de Küsnacht, uma localidade perto de Zurique onde reside, indicou um anúncio do município publicado nesta sexta-feira, 25, no jornal Zürichsee-Zeitung.

A estrela de 73 anos vive na Suíça há cerca de 20 anos. O cantão de Zurique e a Confederação ainda precisam autorizar a sua naturalização. A localidade, situada na costa dourada do lago de Zurique, concedeu a Tina Turner os direitos de cidadania, anunciaram nesta sexta-feira as autoridades em um anúncio no jornal. Esta decisão foi tomada embora ainda seja necessária a autorização das autoridades cantonais e federais.

"Estou muito feliz na Suíça e me sinto em casa. Não posso imaginar um lugar melhor para viver", declarou Anna Mae Bullock, o nome de nascimento da estrela, à revista suíça Blick. Turner disse apreciar o respeito à vida privada que o país lhe garante. A cantora se retirou da vida pública após sua turnê de 2008/2009.

Tina Turner aprendeu alemão e se instalou na Suíça em 1995 seguindo seu marido, um diretor alemão da indústria musical, Erwin Back. Segundo a revista suíça, a estrela do rock tem a intenção de renunciar à cidadania americana se obtiver um passaporte suíço.

