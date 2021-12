Vivendo do Ócio lança "Selva Mundo" no Pelourinho

A Vivendo do Ócio vai lançar neste domingo, 8, às 17h, no Largo Pedro Arcanjo, no Pelourinho, o terceiro álbum da carreira, "Selva Mundo". Os ingressos custam R$ 20 (inteira).

O novo trabalho da banda é 100% independente, lançado com o apoio de admiradores que, através de um financiamento coletivo, bancaram toda a produção do trabalho.

Formada por Jajá Cardoso (vocal e guitarra), Luca Bori (baixo e vocal), Davide Bori (guitarra) e Dieguito Reis (bateria), a Vivendo do Ócio tem músicas no novo álbum em parceria com, Fabio Trummer (Eddie), Lirinha (Cordel do Fogo Encantado), Martin Mendonça (Pitty) e Pepeu Gomes.

​Para pilotar o álbum, escolheram, dois produtores musicais. Fizeram uma enorme lista com diversos nomes que iam pensando para depois fazer uma peneira até chegarem aos cultuados e experientes Curumin e Fernando Sanchez.

