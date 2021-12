Vivendo do Ócio agita edição do Festival Hype no Campo Grande

A banda Vivendo do Ócio é uma das atrações da 5ª edição do festival Hype, que acontece neste sábado, 20, e domingo, 21, das 10h às 22h, no Largo do Campo Grande.

O grupo, que se apresenta na noite de sábado, recebe no palco as participações especiais de Rebeca Matta e Julio The Baggios.

A programação do evento, que valoriza a produção artístico-cultural e a ocupação urbana, conta ainda com os shows da banda Diamba – que convida o cantor Jau –, Rádio Mundi, Aiace, Júlio Caldas e Suinga, entre outras atrações (veja abaixo).

Além do Palco Sounds, o festival traz mais uma vez o Mercadão da Música, com expositores selecionados por edição para estimular o empreendedorismo musical através da comercialização de itens e serviços relacionados à música, oferecendo uma série de atividades voltadas para a integração, difusão e potencialização da cadeia produtiva da música local.

Esta edição do Campo Grande contará com o workshop gratuito “Produção Musical com Baixo Custo”, ministrado pelo guitarrista e produtor musical da Banda Ifá, Átila Santtana. A atividade acontece na Sala Memorial do TCA, no sábado, das 13h às 17h. As inscrições devem ser feitas pelo e-mail producaocuradoria@festivalhype.com.br.

