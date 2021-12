Viúva de Reginaldo Rossi morre aos 67 anos em Recife

Celeide Pessoa Neves, viúva do cantor Reginaldo Rossi, morreu nesta sexta-feira, 15, aos 67 anos, em Recife, vítima de Infarto. A informação foi divulgada pelo Hospital Memorial São José, na capital pernambucana. De acordo com Sandro Nóbrega, ex-produtor do "rei do brega", o velório acontecerá no sábado, 16, a partir das 10 horas, e o sepultamento será no domingo, 17, às 11 horas, no Cemitério Morada da Paz. O corpo dela será sepultado ao lado do de Reginaldo.

Segundo o site "Uol", ela estava internada na unidade de tratamento intensivo (UTI) do hospital desde a última quarta-feira, 13, quando se queixou de dores na região do tórax. Na tarde desta quinta-feira, 14, passou por uma angioplastia - procedimento não cirúrgico para desobstruir artérias coronárias, visando aumentar o fluxo sanguíneo no coração - mas não resistiu à uma parada cardíaca nesta sexta.

Celeide e Reginaldo estavam juntos há 41 anos e tiveram um filho, Roberto Rossi. O cantor faleceu no mesmo hospital em dezembro de 2013, após ser diagnosticado com câncer de pulmão e ficar um mês internado.

