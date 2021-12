Viúva de Chorão relata relação do artista com drogas

Graziela Gonçalves, viúva de Chorão, vocalista da banda Charlie Brown Jr, falou sobre a morte do artista, as músicas inspiradas nela, a relação com as drogas e o lado romântico do artista, considerado uma espécie de "bad boy" do rock brasileiro. A entrevista foi publicada na revista Tpm de abril, perto da data que completa dois anos da morte do cantor.

Companheira do artista durante vinte anos, segundo ela, Alexandre Abrão, conhecido como Chorão, era um homem romântico e sensível, apesar da "fama de mau", por ter se envolvido em brigas, uma delas com Marcelo Camelo, cantor do Los Hermanos, no Aeroporto de Fortaleza, capital do Ceará.

"O Alê me ganhou porque era o oposto do que aparentava. Tinha fama ruim, brigava, pegava a mulherada. Mas, quando se aproximou, foi muito fofo. Um cavalheiro com 22, 23 anos. Não era maloqueiro. Eu tinha receio, ele já tinha filho. Mas tinha coisas tipo me pedir em namoro pro meu pai. Virou o queridinho da família", contou Graziela.

Em relação ao consumo de drogas ilícitas, ela disse que o artista tinha paranóias e criava motivos para usar drogas. "Ele tinha crises gigantescas de ciúme. Falou pro irmão: 'A Graziela tá me traindo, estou saindo de casa'. Na verdade, ele precisava de uma desculpa para as pessoas, porque estava saindo de casa para ir cheirar pó em hotel".

A companheira de Chorão revelou ainda que pretende escrever um livro para "colocar para fora" todas as dificuldades que passou após a morte do vocalista do Charlie Brown Jr. "Não acho que saí do luto, estou no processo. Porque tem dias que ainda são muito difíceis para mim. Às vezes é uma frase que eu vejo, um cheiro que vem, é uma lembrança", falou.

