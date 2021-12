Vitrola Baiana realiza show nos Barris nesta sexta e sábado

O primeiro show do ano da banda Vitrola Baiana será realizado nesta sexta-feira, 25, às 20h, no Velho Espanha Bar, localizado nos Barris, em Salvador.

A proposta do evento é curtir o puro groove baiano além da mistura dos ritmos tradicionais da terra. Quem for até o show vai assistir um repertório que traz leituras da MPB, além das canções autoriais da banda.

Já no sábado, 26, a banda participa do Festival Hype, que acontece na praia de Stella Maris, ás 17, o evento terá muita música e o show e gratuito.

Novidades

A banda está em fase de novas produções e vai preparar grandes surpresas para 2019, como o lançamento do segundo disco do grupo, que vai ter como single a música “Megalodon”, vencedora do XVI Festival da Educadora FM na categoria “voto dos ouvintes”.

