Vitrola Baiana lança nova versão de música de Caetano Veloso

A banda Vitrola Baiana vai lançar uma releitura da música 'Odara', de Caetano Veloso. A canção será chega às principais plataformas digitais no dia 19 de julho.

No mesmo dia, a versão da música - gravada pela primeira vez em 1977 - ganha show de lançamento no Commons Studio Bar, no Rio Vermelho. Os ingressos custam R$ 20 e R$ 10.

“Após um encontro casual com Caetano, que se concretizou em um abraçaço tão sonhado por nós, a autorização do mestre para regravar Odara foi um presente mais que especial para a Vitrola. Só podemos agradecer por esse momento”, diz o baixista Marcelo Costa.

A banda é formada pelos irmãos Guga Barbosa, na voz, e Marcelo Costa, baixo e programações, Raoni Maciel, na guitarra, e Jadson Baldoíno e Gabriel Santana, na percussão.

Irmãos Guga Barbosa e Marcelo Costa apresentam releitura de canção de Caetano

adblock ativo