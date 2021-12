Vitrola Baiana faz show no Rio Vermelho

A banda Vitrola Baiana leva o som pesado e dançante para o Commons Studio Bar, no Rio Vermelho, na próxima sexta-feira, 17. Os ingressos custam R$ 20 e R$ 10 (nome na lista).

O grupo lançou o primeiro disco ‘Negros, Brancos e Baianos’, em 2016, com participações especiais de Carlinhos Brown e Luis Caldas. No ano passado, a banda venceu XVI Festival da Educadora FM – 2018, na categoria “voto dos ouvintes”, com o single ‘Megalodon’. Já em 2019 começou a todo vapor com o ‘Vitrola Elétrica’, um microtrio no formato de uma “vitrola-gramofone” gigante, que fez muito sucesso nas festas no verão de Salvador.

Já preparando os próximos passos, a Vitrola Baiana entra de cabeça nesso novo movimento, com posicionamento e misturas de ritmos, sem medo de experimentar. A banda é formada pelos irmãos Guga Barbosa (voz) e Marcelo Costa (baixo e programações), Raoni Maciel (guitarra), Jadson Baldoíno e Gabriel Santana (percussão).

adblock ativo