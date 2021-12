Virgínia Rodrigues faz shows com cantora africana na Caixa Cultural

De 6 a 8 de setembro, a cantora Virgínia Rodrigues se apresenta na Caixa Cultural Salvador, e recebe como convidada a africana Kaloune. A série de shows faz parte do projeto “Sons da África”, que promove o intercâmbio entre artistas do Brasil e do continente africano. As apresentações acontecem de quinta a sábado, às 20h, e domingo, às 19h. Os ingressos custam R$ 20 e R$ 10 e começam a ser vendidos na quinta, 6, às 9h, na bilheteria da própria Caixa Cultural (Rua Carlos Gomes, 57 - Centro).

A edição 2018 do projeto é marcada pela forte presença musical feminina. No palco, Virgínia Rodrigues apresenta um repertório marcado por canções de três álbuns próprios: “Mama Kalunga” (2015), “Mares Profundos” (2004) e “Sol Negro” (1997).

“Estou muito feliz por poder cantar minhas canções negras ao lado de uma grande artista”, destacou Virgínia. Kaloune é uma das vozes mais singulares da Ilha Reunião, localizada ao leste de Madagascar, e vencedora do 6º Prêmio de Música do Oceano Índico. Sua música se expressa por meio de orações, declamações e cantos, para abordar temas como mulheres, história e espiritualidade.

Programação

O segundo encontro do “Sons da África” acontece de 13 a 16 de setembro, quando Luedji Luna recebe Sayon Bamba (Guiné Conacri) como convidada. A revelação da música baiana vai apresentar músicas de seu primeiro disco “Um corpo no mundo”, além de uma canção de Mirian Makeba. Já Sayon Bamba, que vive em Bruxelas e se considera cidadã do mundo, mistura estilos e tradições em um canto que valoriza suas raízes e defende, especialmente, a mulher.

Para encerrar a temporada 2018, a moçambicana Lenna Bahule divide o palco com Luizinho do Jeje entre os dias 20 e 23 de setembro. O percussionista baiano apresentará suas músicas autorais, em meio às artistas que integram a programação. Lenna, por sua vez, vai apresentar canções do seu álbum “Nômade” (2016) e outras inéditas.

