Virgínia Luz em show neste domingo

Neste domingo, às 17 horas, a cantora e compositora Virgínia Luz apresenta o show Misturando Nomes, no projeto GamBoaMúsica Pôr do Sol, no Teatro Gamboa Nova (Aflitos).

No repertório, a cantora promove um show com influências de ritmos tipicamente tradicionais brasileiros, como o baião, o ijexá e o samba, associados às batidas modernas do rock e do funk. A apresentação integra a programação do Circuito Caymmi de Música, e a entrada custa R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).

