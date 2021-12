Virada cultural no Rio Vermelho movimenta o final de semana

Nesse fim de semana, o bairro do Rio Vermelho vai abrigar pelo segundo ano consecutivo o Festival da Primavera, com 34 horas ininterruptas de programação. A ocupação do espaço começa a partir das 11 horas de sábado e vai até às 21 horas de domingo.

O público poderá assistir a shows de Lenine, Paralamas do Sucesso, Gerônimo, Márcio Mello e Alavontê, além de outras manifestações artísticas (veja programação abaixo).

Em turnê comemorativa de seus 30 anos de carreira, os Paralamas se apresentam no domingo, às 19 horas. "Já participamos de inúmeros eventos na cidade ao longo desses 30 anos, mas nunca é menos emocionante reencontrar o público soteropolitano, seja qual for a estação do ano", declara o baterista do grupo, João Barone.

As novidades dessa edição são a instalação de dois palcos, um no Largo de Santana e outro em frente ao Teatro Sesi, além da ampliação das atividades com brinquedos infantis, exibição de filmes e a Feira da Cidade.

De acordo com Guilherme Bellintani, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Turismo e Cultura (Sedes), coordenadora do evento promovido pela prefeitura, o festival foi pensado exclusivamente para o Rio Vermelho. "Se não acontecesse nele, provavelmente acabaria. É um bairro boêmio, que já tem movimentos culturais orgânicos, muito bem representado por várias entidades", explica.

Feira da Cidade

A feira gastronômica de rua B.I.G Chefs RUA é um projeto organizado pela jornalista Carla Maciel, que estreou no mês passado durante a inauguração da nova orla da Barra. Agora, em seu formato completo, reunirá também antiguidades, vinis, moda, artes visuais, design, manufaturas, decoração e livros.

A intenção é atrair público de todos os gostos, do tradicional ao contemporâneo, além de propiciar uma vivência maior da cidade.

"A gente vai ter vários momentos. Comida de alta gastronomia, comidinha de feira, até sarapatel e maniçoba de Cachoeira, da cozinheira da família Veloso", descreve Carla.

Quase 50 chefes com atuação na Bahia desenvolverão pratos com preços que variam entre R$ 5, R$ 10 e R$ 15, pagos em espécie.

Outra novidade é o café da manhã ao ar livre, a partir das 8 horas do domingo. O piquenique coletivo a céu aberto será ao som da banda La Roquestra, que toca rock em ritmo de marchinha de carnaval. Toda a feira acontecerá próxima ao Teatro Sesi, nas ruas Borges dos Reis e Professora Almerinda Dutra.

