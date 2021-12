Violonista prodígio Jon Gomm faz workshop e show no domingo

Guitarristas virtuosos são músicos interessantes. Fazem o diabo com o instrumento em mãos, mas a maioria deles apenas exibe suas habilidades, esquecendo de fazer música no processo. Felizmente, este não é o caso do violonista inglês Jon Gomm.

O rapaz, que se apresenta em Salvador neste domingo, no Portela Café, é obviamente uma fera empunhando seu violão de aparência surrada, mas diferente de boa parte desse tipo de músico, Gomm se preocupa em criar canções a partir de suas vastas habilidades.



Ele se dá mesmo ao luxo de cantar - coisa rara entre virtuosos, que geralmente só fazem música instrumental. "Isso é bem intencional", conta o violonista, por email.

"Eu venho de três origens. Uma é a composição de canções, que vem do meu amor de infância pelos Beatles e a tradição pop anglo-americana. A segunda raiz de minha música é sobre comunicar emoções fortes e isso realmente vem do blues", detalha.



"Em terceiro lugar é a técnica, que vem de pessoas como Steve Vai e Joe Satriani. Então eu tento me certificar que minha música terá esses elementos, que aliás se sobrepõem bastante", diz.



Técnica, aliás, que deixa a todos - músicos ou não - embasbacados. Alguns de seus vídeos no YouTube já contam suas visualizações na casa dos milhões. Passionflower, canção que estourou seu nome no Reino Unido, contava com 5.882.688 visualizações até ontem. Já Ain't Nobody (releitura do hit oitentista de Chaka Khan) tinha 1.125.764 visualizações.



"Surpreso (com esses números), eu? Não. Completamente chocado. Estatelado. Ainda estou estatelado", diz Gomm.



"Nem sei porque estou aqui no Brasil ou sou convidado para aparecer na TV. Acho que algumas pessoas ótimas acreditam em minha música mais do que eu", despista.



Multi-homem

Menino educado, Gomm está sendo modesto. O leigo que apenas ouvir sua música pode até não perceber tudo o que ele faz enquanto toca. Pode até mesmo achar que são dois ou três músicos tocando juntos - incluindo um percussionista.



Mas qualquer vídeo de Gomm no YouTube mostra que é só ele mesmo que toca os acordes, troca de afinação, faz percussão no corpo do violão e canta. Tudo ao mesmo tempo. Um multi-homem.



Ele conta que vem desenvolvendo essa técnica desde os quatro anos, seguindo os mestres: "O primeiro foi meu professor de violão quando eu tinha quatro anos. Ele tocava violão flamenco e fazia bastante 'percussão' como parte do estilo".



"Aí, por volta dos dez anos, comecei a ir em um monte de shows com meu pai, quando vi um guitarrista de blues chamado Bob Brozman (que morreu ano passado). Ele virava o violão ao contrário e fazia um solo de bateria", continua.



"Mais tarde descobri Michael Hedges, que também fazia percussão de uma forma diferente, com outras técnicas radicais. Espero ter acrescentado algo meu por aí também", afirma.



Quem o vê com esse violão todo detonado aí da foto pode até pensar: "É customizado, feito para ele". Que nada.



"Não, nem é muito customizado. Não foi feito por encomenda - de fato, não é sequer novo, eu comprei de segunda mão! Adicionei um microfone interno para que você possa ouvir todos os efeitos de percussão, além de tarrachas de afinação de banjo, assim eu posso mudar de afinação mais rápido, no meio das canções", conta.

Natural da cidade de Leeds, a terceira maior da Inglaterra, Gomm tem rodado o mundo a convite depois que Passionflower estourou no YouTube.



"O mundo é o mesmo e é diferente em todo lugar. E eu quero ver tudo! Fui convidado para ir a Salvador por Carol Bajarunas, que me descobriu através de amigos que tinham me visto tocar na Europa e propôs a turnê. Como sou independente (tenho meu próprio selo fonográfico minúsculo), sou livre para decidir, o que é ótimo", diz.

"Aliás, estou ansioso por uma jam com meu amigo Marcinho Eiras (de São Paulo), que é um guitarrista incrível", conclui.

