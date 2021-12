Violinista Filipe Evans é atração desta sexta

O Violinista solo Filipe Evans se apresenta nesta sexta-feira, 11, às 18h, como parte do projeto "Música ao Vivo" do Shopping Paralela. O acesso é gratuito.

O músico, arranjador e compositor, tem repertório eclético desenvolvido ao longo da carreira.

O projeto ainda recebe cantor e compositor Cristiano Grecco no domingo, 13, no mesmo horário. No show, o artista baiano mescla hits nacionais e internacionais, em versão acústica, com voz e violão.

adblock ativo