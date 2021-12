Violinista entre dois mundos, Ayran Nicodemo lança 1º CD

Tradição sinfônica, música cigana: o violinista mineiro Ayran Nicodemo partiu dessas duas (enormes) bases para construir a música do seu primeiro álbum de violino solo, Pedra Cigana.



Músico da Orquestra Sinfônica do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, ex-spalla da OSB (Orquestra Sinfônica Brasileira), jovem, Nicodemo é, aos 25 anos, uma das promessas da música erudita nacional.



Das oito faixas de Pedra Cigana, apenas uma não é de sua autoria: Hora de La Munte, um tema folclórico romeno, que, curiosamente, ele descobriu durante uma visita à Bahia.



"Em janeiro de 2014, fui convidado para integrar o quadro de profissionais do Festival de Música e Danças do Mundo, em Imbassaí. Lá, ao ter contato com músicos de diversas culturas e países, esta pérola apareceu e encontrei nela o que faltava para o CD", conta Ayran.



"'Hora' é uma dança característica romena, e 'Munte' é uma região. 'Hora de la Munte' é a dança deste local", ensina.



Diálogo, releitura



Apesar de fascinado pela música e pela cultura ciganas, Nicodemo não tem ascendência romani (etnia indiana que deu origem aos povos ciganos).

"Sou de ascendência italiana, minha família não tem relação alguma com a cultura cigana. Mas eu, desde o primeiro momento em que peguei o violino, passei a tocar de uma forma muito parecida e influenciada pelos ciganos do leste da Europa", relata Ayran.



"A música cigana é algo que me fascina antes de eu pensar (em) música, é muito visceral em mim. É isso que retrato em Pedra Cigana", descreve.



Portanto, o que se ouve no álbum não é "música cigana" de fato, e sim, a interpretação de Nicodemo para esta tradição, além de um diálogo entre esta e a escola da música sinfônica ocidental - o que só torna a obra ainda mais interessante. "Ao compor, procuro seguir minhas sensações, e o idioma musical do leste europeu encontra muita consonância em mim", diz.



"Há características deste idioma, como ritmos, compassos e intervalos, mas não penso sobre isso. Experimento, e gosto ou não, totalmente através do universo sensitivo", explica.



"O povo cigano é muito perseguido, e sua cultura é pouquíssimo respeitada e admirada verdadeiramente", constata.



"Sobre a tradição, por ser um disco de músicas autorais e com uma releitura, a ideia de tradição não está presente neste CD, mesmo porque não sou de família cigana, e o arranjo da música romena é mais uma preocupação de diálogo e referência do que de tradição", observa o violinista.



Entre dois mundos (cigano e sinfônico), quem ganha é o ouvinte: "É muito interessante observar estas imensas forças agindo entre si dentro de mim", conclui Nicodemo.

