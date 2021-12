Vinil de Jack White, é o mais vendido dos últimos tempos

A edição em vinil do último álbum de Jack White, "Lazaretto", se transformou no maior êxito de 2014 e também dos últimos 20 anos, com 60 mil cópias vendidas somente nos Estados Unidos, informou a revista "Billboard" com base nos números do índice SoundScan, que mapeia as vendas no universo da música.

De acordo com a publicação, que resenha semanalmente os números oficiais do mercado americano, "Lazaretto" aparece na frente de "AM", da banda Arctic Monkeys --o segundo vinil mais vendido do ano com 29 mil cópias-, e também de "Random Access Memories", do Daft Punk, o mais vendido do ano passado.

Neste aspecto, a edição em vinil do novo álbum de Jack White (ex-White Stripes) aparece como o mais vendido desde "Vitalogy", lançado pela banda Pearl Jam em 1994, há exatas duas décadas.

Segundo a Federação Internacional da Indústria Fonográfica (IFPI, na sigla em inglês), apesar da progressiva perda de força da música gravada em suporte físico em relação ao formato digital, a venda de vinil registrou uma considerável alta nos últimos anos. Ela teve um aumento de 101% no Reino Unido, em comparação com 2012, e de 32% nos EUA, em relação ao último ano. Em 2013, por exemplo, 6 milhões de vinis foram vendidos nos EUA, o que representa 2% do total de vendas de álbuns no país.

