Vinícius de Moraes é homenageado por artistas baianos

Em comemoração ao ano do centenário do poeta Vinícius de Moraes, o ator e apresentador Ricardo Castro apresenta uma peça musical em homenagem ao artista, nesta quinta-feira, 14, às 21h, na Casa de Tereza, localizada no Rio Vermelho, em Salvador. A entrada custa R$20.

No evento, Castro recebe no palco Ricardo Hardmann, Kleber Aguiar e Rodrigo Sestrem, músicos independentes que, além de cantar, irão declamar poemas de Vinícius. O espaço ainda terá cenário que lembra as vias mais frequentadas pelo poeta na cidade do Rio de Janeiro, e os figurinos dos músicos serão inspirados no estilo de Vinícius.

"A casa e o coração de Vinicius receberam nossa visita e o nosso jeito de tocar e ser tocado por ele", diz Ricardo Castro, que assina o texto e roteiro do show.

