Vina, Felipe Pezzoni e Tuca no último ensaio do Harmonia

A última edição da temporada 2014 da Melhor Segunda-Feira do Mundo de 2014, ensaio do Harmonia do Samba, nesta segunda-feira, 24, promete destacar o cenário do samba e do pagode com uma programação especial. O evento receberá dois shows completos, além da banda anfitriã, a partir das 20 horas.

O grupo Revelação abre a noite com grandes sucessos de sua trajetória, como Deixa Acontecer e Mulher Traída.

Com hits como Vi Amor No Seu Olhar e Tudo Mudou, Belo é outra atração convidada.

A festa contará ainda com as participações de Tuca Fernandes, Vina Calmon - nova vocalista do Cheiro de Amor - e Felipe Pezzoni, da banda Eva, durante o show do Harmonia do Samba.

Jú Moraes também estará presente na noite. Durante os intervalos dos show, a cantora baiana estará animando a festa, em cima de um trio, com seu repertório de samba.

adblock ativo