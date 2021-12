Villa Mix 2018 reúne grandes atrações da música nacional brasileira

O Villa Mix 2018, maior festival de música do país chega no dia 12 de outubro à Salvador. O evento é repleto de grandes atrações da música nacional e este ano traz apresentações dos sertanejos Jorge e Mateus, Mateus e Kauan, a banda Aviões do Forró, a cantora Ivete Sangalo, o funkeiro Kevinho entre outros artistas.

O evento acontece no Parque de Exposições e a abertura dos portões está prevista para às 15h.

O valor dos ingressos variam de R$ 80 á R$ 360 e a depender do ingresso, o público poderá aproveitar diversos serviços como 'Villa Vip', 'Villa Prime' e o 'Backstage', que dá acesso a frente do palco e inclui serviço de open bar. Os ingressos estão disponíveis através do site Sympla.

