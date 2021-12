Vila Mix reúne ídolos do sertanejo, funk carioca e arrocha

Salvador recebe neste sábado, 13, às 13h, no Parque de Exposições, o festival de música sertaneja Vila Mix. O evento que foi criado em 2010 já passou por Goiânia, Fortaleza e Vitória. Aqui, as atrações serão os cantores Gusttavo Lima e Israel Novaes e as duplas Jorge & Mateus e Humberto & Ronaldo. Fora do sertanejo estão o funkeiro carioca Naldo e a banda local de arrocha Kart Love.

As atrações do festival são responsáveis por alguns dos principais hits chiclete do momento. Balada (Tchê Tchê Rere), de Gusttavo Lima, Vem Ni Mim Dodge RAM, de Israel Novaes, Amor de Chocolate, de Naldo, Voa Beija-flor, de Jorge & Mateus e a local Beber Mais Uma Vez, de Kart Love, embalam o evento.

Um dos principais nomes da música sertaneja atualmente, o cantor mineiro Gusttavo Lima volta a Salvador depois de ter participado do Festival de Verão e do Carnaval, quando puxou o bloco Pirraça no circuito Barra-Ondina.

Para o show, ele preparou um repertório baseado no seu último trabalho, Gusttavo Lima Ao Vivo em São Paulo, com as músicas mais agitadas e também o sertanejo romântico.

Outro nome importante para a consolidação do sertanejo universitário como um gênero de grande público no Brasil é a dupla Jorge & Matheus. Eles também estiveram à frente do bloco Pirraça no último Carnaval. Para a apresentação, os cantores trazem o show da turnê que roda o País, A Hora É Agora. Entre as canções que fazem parte do repertório estão Pode Chorar, Amo Noite e Dia, Duas Metades, O Que É Que Tem, Flor.

Estrutura - Para o Villa Mix Festival Salvador, nome completo da versão baiana do evento, a entrada no Parque de Exposições será apenas pela Avenida Paralela. Dentro do espaço, há três áreas diferentes para o público: arena, camarote e Espaço Golden. O primeiro é o mais básico, com ingressos a R$ 60.

O segundo é o Camarote Villa Mix, que tem uma área reservada na frente do palco. Nesse espaço, os intervalos entre os shows contam com a apresentação da banda Forrozão. Os ingressos custam R$ 160 (feminino) e R$ 180 (masculino).

O Espaço Golden já está com ingressos esgotados. Quem adquiriu, poderá usufruir do serviço de open bar, acesso à frente do palco e um show exclusivo da dupla João Neto & Cesinha.

CD e DVD - A segunda edição do festival na cidade de Goiânia, no dia 1º de julho de 2012, foi registrada no CD e DVD Villa Mix - 2ª Edição. O projeto traz parte dos shows das quatro atrações sertanejas que se apresentam sábado no Parque de Exposições.

O repertório do trabalho é composto pelas principais músicas de cada um. O destaque é a performance que fecha o DVD, que tem 29 faixas, e o CD, que possui 20, em que todos os artistas cantam juntos Eu Vou Contar Procêis, de Humberto & Ronaldo.

adblock ativo