Vídeos revelam como ficou o espaço do Rock in Rio

Organizadores do Rock in Rio publicam no youtube vídeos que mostram como é a cidade que vai abrigar o evento a partir desta sexta-feira, 13. Beyoncé e Ivete Sangalo estão entre as estrelas do primeiro dia. Veja como ficaram os espaço nos vídeos.

Cidade do Rock #1 - Palco Mundo

Cidade do Rock #2 - Palco Sunset

Cidade do Rock #3 - Eletrônica

Cidade do Rock #4 - Energia

Cidade do Rock #5 - Tirolesa

Cidade do Rock #6 - Palco Street Dance

