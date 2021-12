O terceiro e último álbum de estúdio da banda americana Nirvana, In Utero (1993), completa 20 anos este ano e terá uma versão de luxo do disco no mês de setembro. Mas para despertar a curiosidade dos fãs, a página do facebook já divulgou um vídeo inédito de promoção do cd, gravado na época do lançamento original.

Na gravação, os integrantes Kurt Cobain, Krist Novoselic e Dave Grohl dão à luz em uma sala de aula com o comediante Bobcat Goldthwait. Em 2011, os fãs fizeram algo semelhante com a edição especial de Nevermind (1991).

Assista a vídeo

Da Redação Vídeo inédito de In Utero (1993) do Nirvana é apresentado

