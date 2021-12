O videoclipe "See You Again" de Wiz Khalifa é o vídeo musical mais visto do ano no Youtube. É isso que diz a lista divulgada nesta semana pelo Google - empresa detentora da plataforma de vídeos.

A canção, que foi trilha sonora do filme "Velozes e Furiosos 7", foi uma homenagem ao ator Paul Walker, protagonista da história, que morreu em um acidente de carro no fim de 2013. A música que também foi produzida por Charlie Puth, já teve mais de 1,2 bilhão de visualizações.

Além de Wiz Khalifa, a banda de pop rock Maroon 5, que fará um show em 2016 aqui em Salvador, também entrou no ranking. O grupo conquistou o segundo lugar, com o videoclipe "Sugar". A ex-namorada do DJ Calvin Harris, Ellie Goulding, ficou com o terceiro lugar, com o seu "Love Me Like You Do".

Mesmo lançando seu clipe no finalzinho deste ano, "Hello", de Adele, entrou na lista. A cantora britânica, que bateu o recorde de vídeo mais visto com menos de 24h, ficou com o 9º.

No total, todos os dez vídeos chegam a contabilizar 6,5 bilhões de visualizações e mais de 66 milhões de assinantes.

Confira a lista:

1- Wiz Khalifa e Charlie Puth, "See You Again

Da Redação Vídeo da trilha de 'Velozes e Furiosos' é mais visto do ano

2- Maroon 5, "Sugar"

Da Redação Vídeo da trilha de 'Velozes e Furiosos' é mais visto do ano

3- Ellie Goulding com "Love Me Like You Do"

Da Redação Vídeo da trilha de 'Velozes e Furiosos' é mais visto do ano

4- Major Lazer & DJ Snake, "Lean On"

5- Taylor Swift e Kendrick Lamar, "Bad Blood"

6 - David Guetta e Nicki Minaj, "Hey Mama"

7- Sia, "Elastic Heart"

8- Fifth Harmony com Kid Ink, "Worth It"

9- Adele, "Hello"

10- Silentó, "Watch Me"

adblock ativo