O calouro Mitchell Brunings chamou a atenção da internet quando teve o vídeo gravado no The Voice holandês publicado no youtube. Durante audição, no final do último mês de agosto, Mitchell conseguiu reproduzir a voz de Bob Marley na canção "Redemption Song".

O candidato emocionou e convenceu a todos os presentes. Veja como a semelhança é total:

Da Redação Vídeo: calouro incorpora Bob Marley na TV

