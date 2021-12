Victor Biglione traz a Salvador tributo a Jimmy Hendrix

Referência entre os guitarristas brasileiros, Victor Biglione volta à cidade nesta quinta-feira, 7, para um show em homenagem ao guitarrista referência de todos os outros guitarristas: Jimi Hendrix. O show segue o repertório do seu álbum "Um Tributo a Hendrix - In Blues Rock" (2000, Universal Music) e será apresentado às 22h, no Portela Café (ingressos: R$ 20 (antecipado), R$ 30 na hora do show)

Esta não será a única apresentação do músico na cidade. Na sexta-feira e no sábado, ele se junta ao igualmente consagrado Wagner Tiso no Café-Teatro Rubi - Sheraton da Bahia Hotel, para o show Tocar - A Poética do Som, baseado no álbum homônimo lançado pela dupla em 2004. Ou seja, a maré está boa para os fãs locais de Victor Biglione no fim de semana.

Argentino de nascimento, Biglione chegou ao Brasil com os pais aos seis anos, em 1964. Aos dez, em 1968, sua mãe o presenteou com o disco que iria mudar sua vida: Smash Hits, uma coletânea do The Jimi Hendrix Experience.

"Quando eu ouvi aquilo, falei (admirado): 'porra!' Fiquei louco, adorei na hora", conta o animado guitarrista por telefone, do Rio de Janeiro.

Permissão da irmã

Músico extremamente experiente, que já tocou com praticamente todos os grandes da MPB - e ainda substituiu o nosso Armandinho n'A Cor do Som, o que, definitivamente não é para qualquer um -, Biglione obteve, da própria Jane Hendrix, irmã de Jimi, a permissão para gravar seu já citado álbum-tributo. "Fiz contato com a Jane para conseguir a liberação das músicas, porque você sabe, eles não liberam para qualquer um", conta Victor.

"Acontece que eu tinha uma edição raríssima da (revista) Guitar Player de 1968 com a única entrevista que ele deu em vida (àquele veículo). Ela ficou superagradecida, por que ela mesma não tinha aquele item no seu acervo", relata o músico.

No show, Biglione toca e canta, acompanhado por Felipe Guedes (baixo) e Ivan Huol (bateria), todos aqueles sucessos que fazem a cabeça dos fãs de Hendrix: Foxy Lady, Fire, Little Wing, Red House, Purple Haze e outros.

"Mas eu não faço uma mera imitação, claro. Faço uma releitura com fraseologia jazzística, uma fusão com outras coisas que passaram a fazer parte da minha vida e do meu repertório, até por que eu sou muito eclético", afirma.

Biglione constrói sua abordagem da obra hendrixiana a partir de um fato curioso e pouco lembrado. "Eu parto daquela coisa do (trompetista de jazz) Miles Davis ter dito, pouco antes de Hendrix morrer, que queria trabalhar com ele", conta.

"Aproveito que isso não aconteceu - infelizmente, claro - e levo o show para esse lado do jazz fusion, como se tivesse havido essa parceria, essa integração com o funk e o soul que rolou quando (o baterista) Buddy Miles entrou na banda do Hendrix. Miles Davis ficou maluco com aquele som e quis trabalhar com ele", relata Biglione.

O lixo do sistema

Ao viver em uma época muito diferente da que Jimi Hendrix viveu, é plausível supor que os mais jovens, massivamente assediados pela indústria cultural e seus produtos "da hora", talvez já não se interessem muito mais pelo revolucionário guitarrista.

Biglione discorda: "Muitos jovens que estão descobrindo Hendrix agora não querem mais outra vida. Por que (o som) hoje é frio, cara. Sem profundidade", acredita.

"Isso (a música pop atual) é pensado para lobotomizar e poder manipular mais facilmente. Mas se o cara tem bom ambiente em casa e recebe esse tipo de informação, aí fica diferente", afirma. "O contato com esse tipo de coisa influi no total da vida, na postura, na maneira de ver o mundo, de se comportar, os valores. Música é um negócio tão sério, que é por isso que o sistema oferece tanto lixo", conclui Victor Biglione.

