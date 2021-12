Victor & Leo apresentam turnê "Irmãos" em Lauro de Freitas

A dupla sertaneja Victor & Leo apresentará o show da turnê "Irmãos" - baseada no CD e DVD homônimos que foram indicados ao "Grammy Latino" do ano passado - em Lauro de Freitas na próxima sexta-feira, 20. O evento acontecerá no Armazém Hall, em Vilas do Atlântico a partir das 22h.

No repertório, os irmãos mineiros apresentarão seus principais sucessos, como "Borboletas", "Deus e Eu No Sertão", "Na Linha do Tempo" e "Tem Que Ser Você", além de canções novas, a exemplo de "Tempo de amor". A abertura do evento fica por conta do cantor Ruan Barão.

Os ingressos custam entre R$ 60 e R$ 120 e podem ser adquiridos na própria casa de shows ou nos balcões de vendas de ingressos.

