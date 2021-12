Veterana do hardcore, banda Dead Fish faz show em Salvador

Prestes a completar 25 anos de atividades ininterruptas no ano que vem, a banda capixaba de hardcore Dead Fish traz a Salvador o show de lançamento do novo álbum, Vitória, neste domingo, 11, às 15h, no Coliseu do Forró (R$ 30). A ocasião também terá shows das bandas baianas Massa Sonora, Traje Civil, Semivelhos e Central Wallts.

Conhecida pelo HC gritado, veloz e de letras politizadas (sem panfletarismo), o DF produziu o novo álbum via crowdfunding em uma campanha que evidenciou sua popularidade ao quebrar o recorde de arrecadação da plataforma (Catarse) e angariar o quádruplo da meta necessária.

Para uma banda brasileira que não faz concessões no som (nem nas ideias) e trafega basicamente no underground, foi um feito e tanto. Pena que, como nota o vocalista Rodrigo Lima, eles parecem estar sozinhos na privilegiada posição: "Chegamos num patamar que acredito que estamos quase sozinhos, o que não é nada legal. Somos uma banda de tamanho médio/pequeno, mas que criou - ou soube entender o próprio nicho".

"Particularmente, eu gostaria de ver mais bandas, mais rádios, selos, casas de show, editoras e gente envolvida, tanto tecnicamente como no público em si", afirma.

Onda de estupidez

Em todo caso, a experiência do financiamento coletivo e o resultado no CD o agradaram: "Gosto muito desse álbum, foi bastante emblemático pra nós. Não só o lance todo do crowdfunding mas de ter músicos novos e muito bons conosco. De o álbum ter sido feito no (estúdio) El Rocha com o (produtor) Fernando Sanches. É um álbum de um momento ímpar da banda - tanto pro bem quanto pro mal", diz.

No CD, tome-lhe letras batendo em racistas, reacionários e golpistas de Facebook, refletindo bem o momento atual do Brasil: "Confesso que não esperava uma onda de estupidez tão grande, mas é só reflexo do que já vivemos até aqui. Fomos o último país a abolir a escravidão, nosso torturadores militares estão em casa recebendo aposentadoria enquanto os do Chile, Argentina e Uruguai estão presos", afirma Rodrigo.

"Enfim as coisas só estão mais claras agora que todo mundo é muito corajoso nas redes sociais. Mesmo com tudo isso, sou otimista que essa onda passa, as pessoas tem discutido mais política em todos os lugares", diz.

No show, o DF apresenta as pedradas do CD novo e também preferidas dos fãs: "Basicamente o lançamento do álbum. Queremos mostrá-lo pro soteropolitanos, mas não podemos deixar de tocar alguns clássicos, senão o povo mata a gente", brinca Rodrigo.

