Vércia Gonçalves apresenta show com raíz afro-baiana

A cantora Vércia Gonçalves apresenta o show Rádio Experiência nesta quinta-feira, 14 e sexta-feira, 15, no restaurante Visca Sabor & Arte, no Rio Vermelho, em Salvador. Em ambos os dias a cantora sobe ao palco às 21h. A entrada custa R$ 10.

No show, a cantora e os músicos da banda executam seu olhar sobre a produção musical brasileira, trazendo como forte referência a sonoridade da música negra produzida no Brasil nos anos setenta. No repertório, as músicas dos artistas da Black Music como Tim Maia, Sandra de Sá e Cassiano são reconfiguradas com a contribuição afro-baiana e nordestina.

A artista lançou recentemente um EP com cinco faixas, que traz em sua proposta estética uma identidade musical local, nordestina e afro-brasileira. O espetáculo e o disco trazem composições inéditas de Kinho Gonçalves, Vércia, Juraci Tavares, Luis Bacalhau, além da versão da cantora baiana para Iansã, dos paulistas Ugo de Castro Alves e Lua Marina.

A banda que acompanha Vércia é formada por Gabriel Barros (guitarra), Marcus Santos (baixo) e Zé Livera (bateria).

adblock ativo