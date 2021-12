Vendas para show de Lulu Santos em Salvador começa na sexta

É fã de Lulu Santos? Então, se prepare! O cantor irá trazer a turnê "Canta Lulu" para Salvador no dia 18 de agosto, às 19h. O show será realizado na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA) e as vendas iniciam nesta sexta-feira, 8, no site Ingresso Rápido, a partir das 10h.

As entradas variam entre R$ 120 (pista - inteira) e R$ 240 (camarote - inteira). Ainda não foi divulgado data para a abertura de vendas na bilheteria do TCA e nos SACs dos shoppings Barra e Bela Vista.

O show "Canta Lulu" apresenta uma nova fase do artista, com músicas do novo CD "Baby Baby!". Terá também os grandes sucessos da carreira e os hits que fazem sucesso até os dias atuais. O cantor busca apresentar um show animado e pensado com singularidade.

