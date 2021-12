Vendas para Paul McCartney na Fonte Nova começam nesta sexta

Depois de sete passagens pelo Brasil (desde 1990), enfim o ex-Beatle Paul McCartney fará sua estreia em solo soteropolitano. A longa espera acaba nesta sexta-feira, 5, com o início das vendas para clientes cartão ELO, que terão pré-venda exclusiva até sábado, 6. À 0h01 da segunda-feira, 8, as vendas gerais são liberadas para o show que acontece na Itaipava Arena Fonte Nova no dia 20 de outubro.

Os preços variam de R$ 95 a R$ 750 (veja abaixo) e podem ser adquiridos pela internet (www.ticketsforfun.com.br) ou na bilheteria do estádio. Com 59.000 bilhetes à venda, Salvador, que fecha a turnê brasileira, pode receber o maior público entre as cidades da turnê “One On One” de Paul no Brasil. Antes, dia 13.10, em Porto Alegre (RS), serão 49.500 ingressos, dia 15.10, em São Paulo (SP), com 45.500 bilhetes, e 17.10, em Belo Horizonte (MG), com capacidade para 51.000 espectadores.

Segundo o diretor da Planmusic/Time For Fun Luiz Oscar Niemeyer, a capital baiana já estava nos planos da turnê há alguns anos, mas só agora, com os apoios necessários, tudo foi viabilizado. “É uma cidade que respira sua música de uma forma independente e profissional. Até por isso é difícil, muita vezes, entrar nesse mercado. Contudo Paul McCartney é o maior astro da música pop vivo e tem tudo para fazer um show inesquecível aqui”, garante Niemeyer.

Turnê

A nova turnê de Paul foi lançada nos Estados Unidos em 2016 com 41 apresentações em 12 diferentes países para um público de mais de 1.2 milhão de pessoas e recebeu elogios tanto do público quanto da mídia. A maratona final de shows em 2016 terminou com Paul sendo o headliner do lendário festival “Desert Trip” nos Estados Unidos. Este ano, Paul fez suas primeiras apresentações no Japão enquanto anunciava novas datas para América do Norte neste verão. Paul tocou quatro grandes shows esgotados em Tóquio e recebeu muitos elogios.

Em sua primeira visita ao Brasil, em 1990, Paul estabeleceu um novo recorde mundial tocando para o maior público de shows. Mais de 184.000 pessoas assistiram à sua apresentação no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A última visita de Paul ao Brasil foi em 2014 com sua turnê esgotada Out There.

A nova turnê “One On One” inclui uma deslumbrante produção redesenhada assim como a apresentação das músicas populares mais amadas e nunca antes tocadas. A turnê One On One abrange toda a carreira do Paul – do seu trabalho mais antigo com The Quarrymen até sua mais recente colaboração com Kanye West e Rihanna – assim como os tesouros mundiais de The Beatles, Wings e também sua carreira solo – não vão faltar surpresas, ainda mais em um ano no qual o "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band”, um dos discos mais emblemáticos da história do rock, completa 50 anos.

SERVIÇO

Paul McCartney em Salvador

Data do show: Sexta-feira, 20 de outubro de 2017

Local: Arena Fonte Nova

Capacidade: 59 mil pessoas

Abertura dos Portões: 17h30

Horário do show: 21h30

Classificação: Menores de 10 anos não terão entrada permitida. De 10 a 15 anos, poderão entrar acompanhados de um responsável. A partir dos 16 anos, podem entrar desacompanhados.

Bilheteria Oficial - Sem Taxa de Conveniência

Itaipava Arena Fonte Nova - Ladeira da Fonte das Pedras, Nazaré

Segunda-feira a sábado: 10h às 18h

Domingo: Fechado

Locais de venda - Com taxa de conveniência

Pela internet: https://premier.ticketsforfun.com.br/

Retirada na bilheteria e E-ticket (taxas de conveniência e de entrega)

Preços:

Superior – R$ 190 e R$ 95

Oeste Intermediário – R$ 280 e R$ 140

Norte Intermediário – R$ 280 e R$ 140

Lesta Intermediário – R$ 280 e R$ 140

Pista – R$ 380 e R$ 190

Oeste Inferior – R$ 440 e R$ 220

Norte Inferior – R$ 440 e R$ 220

Leste Inferior – R$ 440 e R$ 220

Premium ELO – R$ 750 e R$ 375

Lounge Premium – R$ 750 e R$ 375

