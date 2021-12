Vendas para Elton John passa dos 1.700 ingressos no 1º dia

Mais de 1.700 ingressos foram comercializados, do total de 45 mil, no primeiro dia de vendas para o show do músico britânico Elton John, conforme primeira parcial anunciada às 16 horas desta segunda-feira, 6.

O registro da venda realizada na noite de segunda e ao longo do dia desta terça será divulgado até o final da tarde.

Para o primeiro dia, o volume foi considerado bom, pela organização, que registou uma pequena fila nas bilheterias da Itaipava Arena Fonte Nova, logo na abertura, às 10 horas. Contudo, a procura tem sido maior pela internet, onde o público pode adquirir a entrada no site www.bilheteriavirtual.com.br (que cobra ainda uma taxa de administração).

O show acontece dia 22 de fevereiro, pela turnê Follow the Yellow Brick Road, e será a primeira grande produção internacional no estádio. Os valores variam de R$ 30 (meia-entrada na Cadeira Superior) até R$ 580 (Cadeira Premium A).



Confira a tabela de preço e localização:

