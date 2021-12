Vendas de ingressos para gravação do DVD de Bell Marques são iniciadas

Os antigos "chicleteiros" e os atuais fãs de Bell Marques já podem garantir seus ingressos para assistir à gravação do DVD "Bell Marques - Só As Antigas". O evento será realizado no dia 25 de março, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA), em Salvador.

Os valores do primeiro lote custam R$ 160 (inteira) e R$ 80 (meia). As vendas estão sendo realizadas por meio do site Ingresso Rápido ou nas bilheterias do próprio TCA.

Para a ocasião, Bell promete relembrar sua trajetória, levando para o público um repertório de sucessos desde 1979, quando iniciou sua carreira, até os dias de hoje. A Concha Acústica foi escolhida para ser palco do evento pela sua importância na cena cultural brasileira e por ter recebido o lançamento do projeto "Só As Antigas" em 2016, com ingressos esgotados.

