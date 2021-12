Venda dos ingressos para show de João Bosco começa nesta sexta

A venda dos ingressos para o show de João Bosco em Salvador começa nesta sexta-feira, 22. Os preços R$ 160/R$ 80 (filas A a W), R$ 120/R$ 60 (X a Z5) e R$ 80/R$ 40 (Z6 a Z11).

O cantor fará uma apresentação única na capital baiana no dia 08 de junho, 21h, na Sala Principal do Teatro Castro Alves. “Mano que Zuera”, seu novo álbum, já está disponível nas plataformas físicas e digitais (via MPB Discos/Som Livre).

Em 2012, Bosco havia lançado o projeto “João Bosco - 40 anos Depois”, reunindo sucessos de seu repertório e convidados como Chico Buarque, Milton Nascimento e João Donato. Para o artista, na verdade, o ineditismo de uma canção está ligado às muitas possibilidades que ela tem de se reinventar.

“Eu tenho um ponto de vista um pouco diferente das pessoas que acham que música inédita é uma música que ainda não foi gravada. Acho que música inédita é aquela que um músico, um intérprete, um arranjador, transforma em outra coisa. A canção nunca se esgota da primeira vez. Há sempre a possibilidade de você procurar novos limites e eu sempre fiz isso nos meus discos”, comenta Bosco.

Ainda celebrando os 70 anos, “Mano que Zuera” foi lançado em meio à homenagem da Academia Latina da Gravação: no dia 15 de novembro, em Las Vegas, oportunidade que ele recebeu o Prêmio à Excelência da Obra, parte importante das celebrações do Grammy Latino 2017.

Os ingressos poderão ser adquiridos através da bilheteria do Teatro Castro Alves, SACs Barra e Bela Vista e site do Ingresso Rápido.

