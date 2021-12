Venda dos ingressos de 'Mart’nália canta Vinícius de Moraes' começa nesta terça

Começa nesta terça-feira, 19, a venda para os ingressos do show 'Mart’nália canta Vinícius de Moraes'.

No show, a cantora carioca faz uma homenagem ao trabalho de Vinicius de Moraes em apresentação única em Salvador, no dia 18 de maio, às 21h, no Teatro Castro Alves.

Os ingressos já estão à venda na bilheteria do Teatro Castro Alves, nos SACs do Shopping Barra e do Shopping Bela Vista, ou no site Ingresso Rápido.

