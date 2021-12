Venda de ingressos para shows de Ivete e Neojiba é iniciada

A venda de ingressos para o show beneficente da cantora Ivete Sangalo, que se apresentará junto com a orquestra Neojiba, nos dias 3 e 4 de novembro, na sala principal do Teatro Castro Alves (TCA), foi iniciada nesta segunda-feira, 3.

As entradas já podem ser adquiridas pela internet, na bilheteria do TCA e nos SACs dos shoppings Barra e Bela Vista. As fileiras de A a I serão reservadas para a venda reservada para parceiros do hospital, enquanto o público terá acesso da fileira J até Z11.

Ivete animará o público com canções românticas do seu repertório, além de dar voz às músicas de outros artistas. O show, intitulado de "Ivete Canta o Amor", terá toda a renda revertida para a continuidade das obras no Hospital Martagão Gesteira, com a reforma da enfermaria oncológica e a ampliação do centro cirúrgico do hospital pediátrico.

adblock ativo