Venda de ingressos para show de Geraldo Azevedo começa nesta quinta

Começa nesta quinta-feira, 17, a venda de ingressos para o lançamento do DVD 'Solo Contigo', do cantor Geraldo Azevedo, que acontece no dia 13 de abril, às 21h, no Teatro Castro Alves, em Salvador. Os ingressos variam de R$ 50 a R$ 150 e estarão á venda naa bilheteria do teatro, nos SACs dos shoppings Barra e Bela Vista e no site Ingresso Rápido.

Este é o quarto DVD do artista, que traz o primeiro registro do showsolo (voz e violão), que já percorreu todo o país. Acompanhado do violão, Geraldo Azevedo passeia por mais de cinco décadas de composições, apresentando desde sucessos do início da carreira até canções do último álbum, "Salve São Francisco".

O repertório inclui ainda algumas músicas inéditas, como "Amor Antigramático" (composta por Geraldo a partir de poema de Mário Lago) e uma homenagem a Luiz Melodia, com "Estácio, Eu e Você". Entre os sucessos que não podem faltar na apresentação, estão "Bicho de Sete Cabeças", "Dia Branco", “Chorando e Cantando”, “Moça Bonita” e "Táxi Lunar".

