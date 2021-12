Venda de ingressos para Carmen começa nesta segunda

A partir desta segunda-feira, 3, estão abertas ao público em geral as vendas de ingressos para a ópera Carmen, montada pela primeira vez em Salvador. Os ingressos, nos valores de R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia), podem ser adquiridos nas bilheterias do Teatro Castro Alves (TCA), Campo Grande, e nos postos do SAC dos shoppings Barra e Iguatemi.

O clássico ficará em cartaz no TCA entre os dias 13 e 17. As entradas para a programação do dia podem ser compradas até 15 minutos antes, nas bilheterias do teatro. A ópera do compositor francês Georges Bizet, aborda, em quatro atos, a história de uma bela cigana que enxerga amor e paixão como sentimentos livres.

adblock ativo