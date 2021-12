Venda de ingresso para show de Gal Costa começa esta segunda

Começou nesta segunda-feira, 20, a venda de ingressos para o show da cantora Gal Costa, no dia 8 de novembro, às 21 horas, no Teatro Castro Alves (TCA).

O valor do ingresso varia R$ 60 à R$ 240, e estão à venda na bilheteria do TCA, nos postos do teatro nos SACs (Bela Vista e Barra), no site www.compreingressos.com ou pelo telefone (71) 2626-5071.

Acompanhada apenas do violonista Guilherme Monteiro, essa será a primeira vez que a cantora apresenta o show "Espelho D'Água" em Salvador. A apresentação tem duração de 90 minutos.

