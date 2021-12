Dois jovens baianos não imaginavam que repentinamente suas vidas mudariam de maneira profunda. Os amigos Lucas Arcanjo e Rick Orelha deixaram gravações de vídeos caseiros no passado e alçaram o estrelato no palco de um dos maiores reality shows musicais do Brasil, o global 'Superstar'.



Já como dupla, Lucas & Orelha venceram a segunda edição do programa e agregaram uma legião de fãs no País. Agora, eles lançam, pela Som Livre, o primeiro álbum de trabalho. Intitulado como 'Vamo Além', o disco apresenta 14 faixas autorais. Nem todas são inéditas, já que algumas foram executadas ao longo da disputa. A primeira música, por exemplo, é 'Presságio': canção que marcou a estreia dos jovens músicos no 'Superstar' com 86% de aprovação do público.

Luis Fernando Lisboa Vencedores do 'Superstar', Lucas & Orelha lançam 'Vamo Além'

Durante papo com A TARDE, ambos disseram que orgulho é uma palavra que resume bem a sensação de apresentar o trabalho para os fãs. Eles chamam suas criações musicais de bebês e, por isso, deixam claro o forte vínculo emocional com as próprias composições.

"Ficamos felizes quando vimos nosso álbum físico ali nas mãos. Foi uma emoção incrível. Agora queremos trabalhar muito o nosso CD e fazer vários shows", conta Lucas.



O repertório do álbum passeia pelo pop, funk e R&B. A segunda faixa do disco - 'Preta Perfeita' - já tem clipe no Youtube com mais dez milhões de visualizações. As músicas, em geral, são bem dançantes, como 'Hipnotiza', 'Love Com Você' e 'Não Vou Esperar' (composta ao lado de Tuca Fernandes).

Produção forte

A produção executiva do álbum é assinada por Mãozinha e Umberto Tavares, conhecido por trabalhos de sucesso com novos cantores como Ludmilla e Nego do Borel. Lucas comenta que a troca durante as gravações foi de fundamental importância para o resultado.

"Eles já viram muitas coisas e, por isso, são muito exigentes com nosso trabalho. No entanto, quando nós estávamos gravando as músicas, eles choravam", completa.

Segundo Orelha, as inspirações para compor podem surgir de qualquer lugar. "Às vezes, estamos conversando e a partir de uma palavra surge a ideia para uma canção nova. É muito engraçado que uma coisa boa pode surgir do nada".



Lucas adianta que a próxima música de trabalho será 'Tempo Ao Tempo'. O lançamento da canção também marca o início da turnê de 'Vamo Além' - título de uma das faixas do CD.

Origem em Salvador

Lucas veio do bairro de Brotas, em Salvador, enquanto Orelha cresceu nas ruas de Cosme de Farias. Lucas diz que é preciso força para conquistar novos espaços. "Nós estamos lutando por isso e queremos trabalhar pela nossa carreira".

"Queremos servir de inspiração para quem acredita em sonhos. Aquele menino que joga bola nas ruas precisa ver na televisão alguém que ele possa se identificar. Dessa forma, é possível acreditar num futuro diferente", afirma Orelha de lá do Rio de Janeiro. E doido para voltar para sua cidade.

