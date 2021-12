Vencedora do The Voice inicia gravação de CD

Vencedora do programa The Voice Brasil, a cantora Ellen Oléria já iniciou a gravação do seu primeiro CD, resultado do prêmio do reality musical. A cantora e o consultor artístico do disco, o cantor e multiinstrumentista Carlinhos Brown - seu "técnico" durante o prgrama - estão em um estúdio do Rio de Janeiro.

O disco promete reunir clássicos da MPB cantadas por Ellen no THe Voice, composições próprias e outras regravações. Finalizadas as gravações, a cantora se prepara para o lançamento do trabalho, previsto para o mês de maio.

O selo sai pela Universal Music Brasil, que fechou um contrato com a ganhadora do programa. Ellen também levou R$ 500 mil e um carro, além de ter se apresentado no revéillon de Copacabana e no Big Brother Brasil (BBB).

